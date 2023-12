Ad Aci Catena continua il progetto "Anziani in movimento": ginnastica per tutti nei pressi della Matrice

Continua il progetto di promozione attività fisica al centro anziani comunale di Aci Catena. A darne comunicazione la sindaca Margherita Ferro e l’assessore Maura Grasso, insieme al consulente ai Servizi Sociali, Nino Grasso. Per i circa 80 iscritti, tutti i martedì, sono in programma delle lezioni di "ginnastica dolce" nei locali del centro pubblico nei pressi della chiesa Matrice. L’attività di promozione "Anziani in movimento" è effettuata a stretto contatto con l’Asp di Catania, dal chinesiologo Gabriele Giuseppe Liuzzo, con il supporto delle volontarie del Servizio Civile Universale Angela Finocchiaro, Fabiola Ruggeri ed Elisa Rapisarda. "E’ una bella iniziativa che sta riscontrando il gradimento dei nostri centri anziani – commenta con soddisfazione la sindaca Margherita Ferro – una attività che aggrega ed al tempo stesso infonde sicurezza e svago nei nostri giovani della terza età. Ringrazio l’azienda sanitaria provinciale per gli sforzi profusi, il nostro consulente Nino Grasso ed i ragazzi del Servizio Civile Universale che, con la loro freschezza, riescono a trasmettere gioia di vivere ai nostri anziani. Questo è il nostro primario obiettivo. L’attività fisica è molto piacevole specie se svolta in compagnia. Si ha la possibilità di incontrare gente nuova e rilassarsi per un’ora. Ovviamente riduce notevolmente il rischio di sviluppare malattie cardiovascolari, diabete, obesità e ipertensione. Migliora il tono dell’umore, rafforzando l’autostima”. Dello stesso avviso l’assessore Maura Grasso:”Il benessere dei nostri anziani è l’obiettivo primario. L’elasticità del corpo riduce i rischi di cadute, favorisce la socializzazione e previene l’insorgenza di patologie croniche puntando sulla regolare attività fisica".