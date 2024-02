Anziano aggredito in via Sturzo, Arcidiacono: "Necessario maggior controllo sul territorio"

“I recenti avvenimenti di violenza, l’ultimo in ordine cronologico, l’aggressione ad un anziano signore, destano profonda preoccupazione alla comunità e a noi amministratori”. Lo dichiara il vice presidente del primo municipio di Catania, Giuseppe Arcidiacono, tornando sul gravissimo episodio di violenza perpetrato in via Luigi Sturzo ai danni di un anziano, aggredito a calci e pugni da un cittadino extracomunitario con l’intento di sottrargli il portafoglio.

Una vicenda che non è finita in tragedia solo per il pronto intervento di un passante che ha immediatamente chiamato i soccorsi. “Credo – prosegue Arcidiacono - sia necessario per la sicurezza e l’incolumità dei cittadini un maggior controllo sul territorio da parte delle forze dell’ordine. A tal proposito mi farò promotore di un’iniziativa in consiglio affinché l’amministrazione ed il sindaco mettano in campo tutti gli strumenti per contrastare la microcriminalità diffusa ed il degrado che da anni attanaglia il primo municipio”.