Anziano trovato morto in casa, la procura apre un'inchiesta

E' stata aperta un'inchiesta, da parte della procura di Caltagirone, sulla morte di un pensionato di oltre settant'anni trovato morto nella sua abitazione di Scordia. La pista più probabile è quella del suicidio: l'uomo, dopo aver dato alle fiamme la sua casa, si sarebbe sparato. Non ci sono testimoni perché l'anziano viveva da solo. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per domare le fiamme e i carabinieri che indagano per ricostruire i fatti.

