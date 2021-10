Anziano rischia di morire nel rogo della sua casa di campagna: salvato dai carabinieri

Intorno alle 13 di ieri, i carabinieri di Zafferana si sono recati in soccorso di un 81enne che si trovava in grave difficoltà nel tentativo di spegnere un incendio divampato all’interno della sua casa rurale, sita in località Piano dell’Acqua. Una pattuglia ha ben presto raggiunto il luogo indicato dove hanno subito notato l’anziano che già barcollava nel vano tentativo di spegnere le fiamme con un piccolo tubo utilizzato per irrigare l’orto. I militari hanno tentato invano di entrare all’interno della costruzione, ma il tetto in legno, ormai avvolto dalle fiamme, aveva fatto cedere una trave che così ostruiva ne l’ingresso. L’anziano, ormai in totale stato confusionale, non riusciva a trovare una via di fuga. Nonostante il fuoco ed il fumo, i militari hanno scavalcato il muro posteriore dell’abitazione, riuscendo a sollevare l’uomo che era ormai accasciato in terra e lo hanno trascinato all’esterno, proprio un attimo prima che l’intero tetto, ormai eroso dalle fiamme, collassasse su di loro. L’anziano è stato soccorso ed affidato alle cure del figlio,nel frattempo giunto sul posto, che ha provveduto a farlo visitare dal medico di famiglia. Presenti anche i vigili del fuoco che hanno domato le fiamme. Non è stata ancora individuata la causa scatenante dell’incendio del casolare che, tra l’altro, era anche privo di collegamento alla rete elettrica.