Via Gemmellaro, i residenti chiedono interventi contro la movida serale

Una lettrice segnala a Cataniatoday come la situazione di affollamento durante le ore serali non sia ancora stata risolta del tutto in via Gemmmellaro, neanche alla luce delle recenti disposizioni che hanno imposto il divieto di stazionamento dalle 18 alle 5 del mattino nelle giornate del 7, 8 e 9 maggio. "Solo il 10 per cento dei ragazzi indossa la mascherina - spiega - e tutti sostano in prossimità dei locali, nonostante il divieto di stazionamento in vigore questo fine settimana. I gestori osservano correttamente le regole, non permettendo consumazioni all'interno. Ma questo genera comunque affollamento. La polizia municipale ha fatto dei giri di perlustrazione in auto scattando delle foto, senza però mettere in atto degli interventi risolutivi".