A partire da giorno 1 aprile, i testimoni di Geova hanno riaperto i luoghi di culto per partecipare alle riunioni in presenza anche a Catania. In Italia sono state riaperte al pubblico circa 1.100 sale del Regno, comprese le 90 della Sicilia, dove si riuniscono circa 22.000 fedeli. A causa della pandemia, nei due anni appena trascorsi, tutti i luoghi di culto sono rimasti chiusi e le riunioni religiose sono state trasferite su una piattaforma online a cui potersi collegare da casa con il proprio dispositivo elettronico. In Sicilia le riunioni in presenza erano sospese dal 6 marzo 2020 per motivi di cautela. L’ingresso sarà ora nuovamente consentito seguendo alcune norme fondamentali di sicurezza sanitaria, sulla base del protocollo firmato col governo.