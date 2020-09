Proseguono le aperture pomeridiane in cinque uffici postali etnei

Prosegue il piano di riaperture pomeridiane degli uffici postali. Poste Italiane comunica che da lunedì 7 settembre torneranno disponibili con orario continuato, dal lunedì al venerdì dalle 8.20 alle 19.05 e il sabato fino alle 12.35, ulteriori cinque sedi nel Catanese. Gli uffici postali interessati, che nell’ultimo periodo avevano rimodualto l’orario di apertura al pubblico, sono Catania 14 in via Antonino Pacinotti, Catania 17 in piazza S. Maria del Carmelo e, in provincia, le sedi di Aci Sant’Antonio, Gravina di Catania e Giarre. Accanto al programma di riaperture e ripristino degli orari al pubblico, all’interno delle sedi sopracitate l’azienda ha installato una segnaletica orizzontale per indicare alla clientela come comportarsi durante l’accesso e il transito nei locali, consentendo un’attesa più confortevole e supportando i clienti per il mantenimento di un corretto distanziamento sociale.

