Apicoltore derubato: ritrovate le arnie del valore di oltre 8 mila euro

I carabinieri del comando provinciale di Catania, recependo le direttive del Prefetto, hanno intensificato i servizi di pattuglia finalizzati alla repressione del fenomeno dei furti nelle aree rurali. nelle zone sensibili. In tale quadro esecutivo si registra l’ennesima operazione condotta stamani dai militari della stazione di Granieri. Grazie a questi servizi perlustrativi, che vanno a coprire anche le zone impervie, sono state ritrovate 46 arnie per apicoltura allocate all’interno di un terreno di contrada Insito, nel Comune di Caltagirone. I carabinieri, attraverso uno speditivo accertamento, hanno stabilito che le arnie erano state rubate, tramite effrazione del cancello d’ingresso, all’interno di un fondo agricolo insistente in contrada Badia a Mineo, opportunamente recintato e adibito all’attività di apicoltura. Arnie e api domestiche sono state restituite al legittimo proprietario, titolare di una società cooperativa di Zafferana Etnea.