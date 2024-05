Il grido d'allarme degli apicoltori siciliani: azzerata la produzione di miele

L’Associazione Regionale Apicoltori Siciliani (Aras) ha inviato una lettera aperta a tutti gli esponenti politici, segretari di partito e candidati alle elezioni per il rinnovo del Parlamento Europeo. I soci di Aras denunciano come in Sicilia "siano a rischio sopravvivenza un migliaio di aziende apistiche, che da questo lavoro traggono l'unico reddito o quello principale e sono ad un passo dalla chiusura. Non hanno mai chiesto finora sussidi né aiuti perché l’apicoltura - si legge nella nota - è sempre stata capace di fare reddito e di vivere del proprio lavoro. Da qualche anno a questa parte, però, la situazione è rapidamente degenerata. Il comparto è stato travolto da una doppia crisi, di mercato e produttiva, e senza aiuti presto collasserà perché le cause che hanno determinato il tracollo non possono essere rimosse in tempi brevi". Da qui l’appello lanciato alla politica "affinché trovi un modo per sostenere un comparto che riveste un’enorme importanza dal punto di vista economico, ecosistemico e sociale".

"L’assenza di reddito derivante dall’apicoltura professionale - sottolinea Giovanni Caronia, vicepresidente di Aras - rappresenta un grave rischio perché, oltre al problema sociale, porterebbe all’abbandono di oltre 140 mila alveari in gran parte detenuti da apicoltori professionisti. Le api sono, con i bombi, le uniche specie impollinatrici non in declino perché allevate e protette dagli apicoltori. Negli ultimi vent'anni in Europa si stima che la popolazione di pronubi selvatici si sia ridotta del 50%. Eppure da essi, nel loro complesso, dipende il 70% del cibo prodotto a livello mondiale". Due i tipi di crisi, una di mercato, l’altra produttiva. La prima è esplosa sul finire dell'ondata Covid, che ha costretto le famiglie a tagliare i consumi alimentari non immediatamente indispensabili e ha determinato la diffusione in Europa di enormi quantità di mieli adulterati prodotti in laboratorio e non dalle api (quasi sempre di provenienza cinese), a prezzi talmente bassi da cancellare gli sbocchi della produzione nazionale. Dal 2018 le produzioni di miele si sono ridotte costantemente fino ad arrivare all’azzeramento registrato questa primavera.

"Il problema - dice Antonino Coco, presidente Aras - ha dimensioni europee e molteplici cause. Tra queste, la crisi climatica, la riduzione dei pascoli apistici e degli ecosistemi naturali, l’estendersi delle grandi monocolture, l’uso predominante di tecniche agricole non conservative dei suoli, l'uso di pesticidi di ogni tipo, l'introduzione di nuove cultivar prive di nettare, la cementificazione e l'antropizzazione dei territori, la posa dei campi fotovoltaici sui suoli agricoli, gli incendi e le alluvioni".

"Siccome non vogliamo morire, ne vivere di elemosine - dichiara Caronia - abbiamo sottoposto ai candidati siciliani al Parlamento dell’Unione una serie di azioni che riteniamo necessario portare avanti sul piano europeo per sostenere il comparto e contrastare le cause della crisi. A chi si impegnerà in tal senso, offriamo il nostro sostegno in questa campagna elettorale, ma vigileremo attentamente su come realmente l’impegno verrà concretizzato". La piattaforma europea si articola in nove punti. Tra questi, il pieno riconoscimento del ruolo sociale degli apicoltori che deve tradursi in un significativo sostegno al reddito. C’è poi la richiesta del riconoscimento dello stato di calamità naturale permanente per l'apicoltura per potere accedere, con un supporto finanziario adeguato, all'acquisto dei farmaci e degli alimenti di soccorso per le api. Sul fronte delle frodi alimentari, viene sollecitata massima accelerazione nell'approvazione delle procedure per scoprire e perseguire le frodi alimentari, in particolare per i prodotti apistici. Poi, ci sono quelle finalizzate a dare una prospettiva al comparto e che transitano necessariamente dalla riattivazione dall'impegno europeo al dimezzamento, entro il 2030 della quantità di pesticidi utilizzati in agricoltura e dal ripristino immediato dall'obbligo di messa a riposo e rinaturalizzazione del 4% delle superfici agricole di aziende sopra i 10 ettari. Secondo Aras gli impianti fotovoltaici, fuori dai contesti urbani, devono potere essere consentiti solo sulle tare aziendali e sulle aree degradate non rinaturalizzabili. Viene richiesto, infine, un significativo spostamento dei finanziamenti pubblici verso gli agricoltori che scelgono di transitare nell’agroecologia".