Appaltati lavori in via Ammiraglio Caracciolo: voragine in strada, presenti cavi elettrici

Bandita la gara per la sistemazione della voragine apertasi in via Ammiraglio Caracciolo all’angolo con via Agostino Condorelli chiusa al traffico veicolare in seguito al cedimento del sottosuolo che ospita i servizi ad alta tensione dell’Enel.

Sembrava all’inizio un intervento di normale manutenzione, ma la presenza dei cavi ad alta tensione ha determinato preliminarmente una indagine accurata dal momento che al di sotto dei cavi scorre anche la rete fognaria comunale.

Si è dovuto pertanto, in sinergia con i tecnici dell’Enel, provvedere ad una accurata indagine telescopica con l’uso di un robot fornito di telecamere per accertare le condizioni dei cinque cavi che attraversano il sottosuolo, riscontrando in due casi dei cedimenti non visibili all’occhio umano che comporteranno la sostituzione di dodici metri della condotta oltre ad un consolidamento del letto su cui poggia.

“Ci scusiamo con i cittadini – ha detto l’assessore ai lavori pubblici Santo Tirendi – ma la situazione emersa ci obbligava preliminarmente ad eseguire una indagine per operare in sicurezza ed ottenere un risultato soddisfacente evitando di lasciare senza energia una buona parte dei cittadini residenti.”

La gara d’appalto sarà aggiudicata entro una settimana e prevede una spesa di 36 mila euro e la sostituzione della parte della condotta compromessa. Inoltre per evitare l’interruzione di corrente elettrica è previsto anche, sempre in collaborazione con il servizio elettrico, un intervento in notturna con l’ausilio di un potente gruppo elettrogeno nelle ore notturne quando il consumo della rete è al minimo.

I tempi di ultimazione dei lavori sono previsti in 20 giorni lavorativi.