Piazza Roma, appaltati i lavori di riqualificazione: martedì 5 luglio l'apertura del cantiere

Martedì 5 luglio alle ore 10,30, in piazza Roma, il sindaco facente funzioni Roberto Bonaccorsi, con gli assessori Pippo Arcidiacono e Sergio Parisi, con delega rispettivamente alle manutenzioni e alle politiche comunitarie, daranno il via ai lavori di manutenzione straordinaria della storica piazza cittadina, oltre ad attività di cantiere finalizzate all’esecuzione di opere di innovazione, arredo urbano e per la sicurezza.

Ad aggiudicarsi gli interventi di totale riqualificazione di piazza Roma, un’area simbolo di Catania in cui negli ultimi decenni gli interventi sono stati solo parziali e di ordinaria manutenzione, è stata la Società? Impresam S.r.l. di Favara, che sul mercato elettronico Mepa ha offerto un ribasso del 25,7929% sull’importo a base d’asta di 666.670,73 euro, oltre 14.776,71 euro per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, per l’importo contrattuale complessivo di 509.493,73 euro oltre Iva, integralmente finanziati con fondi comunitari.