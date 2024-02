Appartamento in fiamme, i vigili del fuoco salvano un cane maremmano

Ieri sera a Piedimonte Etneo l'incendio di un'abitazione, in via Gaetano Puglisi, ha tenuto impegnati i vigili del fuoco dei distaccamenti di Randazzo e Riposto e del Comando Provinciale di Catania. All'interno dell'appartamento in fiamme si trovava un cane di grossa taglia, un Maremmano, che è stato messo in salvo dai Vigili del fuoco. Sul posto sono state inviate anche un'autoscala e un'autobotte, provenienti dalla sede del comando provinciale. Sul posto anche i carabinieri e personale medico del Servizio 118. Non sono stati segnalati feriti.