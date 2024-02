Giuseppe Di Gristina da alcuni mesi ha come casa una tenda piantata nei pressi di un supermercato di Corso Sicilia. Ha perso tutto dopo aver contratto ingenti debiti con degli usurai nella sua città, Palermo. Venendo meno anche il reddito di cittadinanza, è stato costretto a fuggire per evitare conseguenze peggiori. Adesso chiede un lavoro qualsiasi. Il suo sogno è iniziare una nuova vita e tornare a testa alta dai suoi figli

Braccato dagli usurai, dorme in strada per cambiare vita: "Datemi un lavoro per ricominciare" | Video