Appendono striscione sopra la sede ultras del castello Ursino e cadono: in ospedale due tifosi

I carabinieri del nucelo radiomobile e di piazza Dante sono intervenuti nei pressi del castello Ursino per prestare soccorso ad un tifoso del calcio Catania, caduto mentre cercava di appendere uno striscione nei pressi della sede locale della tifoseria rossoazzurra. Anche una seconda persona è finita sull'asfalto dopo aver cercato di aiutare il compagno: per entrambi è stato necessario il trasporto in ambulanza presso l'ospedale Cannizzaro di Catania. Lo striscione avrebbe dovuto commemorare la scomparsa di un tifoso, scomparso prematuramente.