Appicca incendio per rubare le monete in un negozio di distributori di bevande

Polizia arresta un uomo ritenuto responsabile del reato di furto aggravato. Nello specifico, intorno alle ore 3, è giunta alla sala operativa una richiesta di aiuto da parte del proprietario di un negozio di distributori di bevande al viale XX Settembre, il quale segnalava un tentato furto in atto. Il richiedente, dalla visione delle immagini del sistema di videosorveglianza dell’attività commerciale, aveva notato, pochi minuti prima, un uomo accedere all’interno dell’esercizio e appiccare un incendio alla gettoniera del distributore automatico, provocando lo scioglimento del contenitore in plastica delle monete e la fuoriuscita delle stesse, raccolte dal ladro che poi rapidamente si allontanava in direzione via Etnea. Giunti sul posto gli operatori, grazie alla descrizione del ladro fornita dal richiedente, lo hanno intercettato all’altezza di piazza Borgo e, dopo averlo fermato, lo hanno sottoposto a perquisizione personale. Nelle tasche dell’uomo, sono stati trovati circa 85 euro, in monete da 2, molte delle quali con ancora attaccati i residui di plastica bruciati. Pertanto, l’uomo, un venticinquenne catanese incensurato, è stato arrestato e posto a disposizione dell’Autorità giudiziaria.