Approfittava dei permessi per motivi di salute per recarsi al bar

I carabinieri della stazione Pedara hanno arrestato il 60enne Rosario Pietro Paolo Di Stefano di Pedara, poiché ritenuto responsabile di evasione. L’uomo era stato autorizzato dal magistrato di sorveglianza a recarsi in ospedale a Catania per motivi di salute ma come sospettato dai carabinieri, che lo hanno pedinato, ha preferito sfruttare quel permesso per intrattenersi in un bar di piazza Marconi a Trecastagni. L’arrestato, in attesa delle decisioni dell’Autorità giudiziaria, è stato ricollocato agli arresti domiciliari.