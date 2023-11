Approvato il piano regolatore di Misterbianco, Corsaro: "Momento storico"

La Città di Misterbianco ha approvato il proprio Piano Regolatore Generale. Ieri il voto unanime del Consiglio comunale ha sancito l'approvazione dello strumento urbanistico e la fine di un'attesa durata più di diciassette anni. "È un momento storico - ha affermato il sindaco di Misterbianco Marco Corsaro - e per tutti noi è un orgoglio poter consegnare alla città questo fondamentale passaggio in termini di programmazione, indispensabile per la comunità matura e proiettata al futuro che stiamo costruendo. Come abbiamo ribadito in aula, questo non è il Prg del sindaco, dei partiti o di chissà chi. Oggi prende forma il Prg dei misterbianchesi. Perché finalmente la nostra città ha avuto la forza e la capacità di fare una scelta chiara, guardando a crescita, ordine e sostenibilità. Dotiamo Misterbianco di una propria programmazione urbanistica con un obiettivo di fondo che viene prima di tutto: migliorare la qualità della vita delle persone e delle imprese, valorizzando l’unicità di Misterbianco e del suo territorio. Prevediamo più qualità negli insediamenti, più aree pubbliche per i servizi ai cittadini, più equilibrio e difesa dell’ambiente. L’impegno dell’amministrazione è ora quello di garantirne la corretta implementazione". Il Sindaco Corsaro ha ringraziato i gruppi consiliari, i tecnici, gli uffici e tutti i diversi attori che hanno lavorato alla redazione del nuovo Prg della città di Misterbianco. "Negli ultimi due anni - ha sottolineato il primo cittadino - abbiamo impresso una decisa accelerazione nel completare le procedure lasciate in sospeso e con l'indispensabile aggiornamento della pianificazione. Certo, come tutte le cose anche questo Prg è perfettibile. Come già fatto per la redazione dello Studio di dettaglio del centro storico, interverremo quando e dove servirà con misure adeguate", ha concluso il sindaco Corsaro.