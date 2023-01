San Gregorio, approvato il regolamento per i parcheggi riservati alle donne in gravidanza

È stato approvato, dal consiglio comunale, il Regolamento per la disciplina dei parcheggi riservati alla “sosta dei veicoli al servizio delle donne in stato di gravidanza o di genitori con un bambino di età non superiore a due anni”. "La genesi di questo Regolamento – ha spiegato il comandante della polizia locale, Mario Sorbello - deriva dall’introduzione nel nuovo Codice della strada dell’art. 188/bis del Decreto legislativo n. 285 del 30 aprile 1992 che prevede, appunto, l’individuazione di stalli per la sosta di veicoli al servizio delle donne in gravidanza e di genitori con bambino di età non superiore a due anni".

L’Amministrazione, quindi, potrà, e dovrà, allestire spazi per la sosta, mediante segnaletica necessaria, per consentire e agevolare la mobilità di tali soggetti secondo le modalità stabilite nel Regolamento. Il consigliere Paolo Schilirò, nonostante la commissione consiliare avesse già espresso, nei confronti del Regolamento, parere favorevole all’unanimità, in sede consiliare ha proposto un emendamento “soppressivo” in merito alle ipotizzate spese di istruttoria. A tal proposito il vice sindaco, Seby Sgroi, in qualità di rappresentante dell’amministrazione comunale insieme all’assessore alla polizia locale, Salvo Cambria, ha sostenuto l’abolizione di qualsiasi spesa per le “soste rosa” nonostante "questo importante servizio aggiuntivo comporti spese per l’Ente". L’impegno dell’Amministrazione e il sostegno da parte dei 10 consiglieri sugli 11 presenti ha portato, infine, all’approvazione del Regolamento.