Approvazione Pef, Orazio Grasso: “Piena soddisfazione, tassello per una corretta gestione dei rifiuti"

“Come Mpa esprimiamo piena soddisfazione per l’approvazione del Pef (piano economico finanziario) con carattere d'urgenza, approvato in tempi ristretti grazie anche alla collaborazione dal presidente del consiglio comunale Sebastiano Anastasi. Un altro piccolo tassello nel percorso intrapreso da questa amministrazione per una gestione corretta del ciclo dei rifiuti in città. Come Mpa ci consideriamo voce critica e nello stesso tempo costruttiva all’interno di questa maggioranza, ma è doveroso precisare che non abbiamo mai fatto mancare il nostro appoggio al sindaco Trantino, in tutte quelle delibere ritenute necessarie alla crescita e allo sviluppo della nostra città. Facciamo i più calorosi auguri al neo deputato regionale Tomarchio, dimissionario dall’incarico di assessore, e lo ringraziamo per il lavoro svolto, auspichiamo che per la nomina del nuovo assessore si possa trovare una figura valida che possa continuare quel percorso intrapreso verso una gestione corretta del ciclo dei rifiuti che noi riteniamo indispensabile ed irreversibile”. Lo dichiara il capogruppo Mpa al consiglio comunale di Catania Orazio Grasso.