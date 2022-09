Mineo, il nuovo poliambulatorio apre al pubblico dopo la ristrutturazione

E' già attivo e già a pieno regime il Poliambulatorio di Mineo. Il servizio è operativo presso i locali al piano terra dell’ex ospedale. I nuovi ambienti sono stati oggetto di lavori di ristrutturazione e ammodernamento per un importo di oltre 280 mila euro, finanziati con risorse del Fondo Sanitario Regionale. Sono stati realizzati la nuova sede della guardia medica, gli ambulatori di vaccinazione e gli ambulatori di igiene pubblica (per il rilascio patenti), di diabetologia (aperto il lunedì, dalle ore 8 alle ore 14) e neurologia (mercoledì 8-14 e 14.30 18.30). La prenotazione delle visite presso i due nuovi ambulatori avviene tramite CUP al numero verde 800.954414. Soddisfazione è stata espressa dalla Direzione strategica dell’Asp di Catania, guidata da Maurizio Lanza, e dal Sindaco di Mineo, Giuseppe Mistretta. La parte logistico-organizzativa e la programmazione dei servizi ambulatoriali presso la nuova struttura è stata coordinata dalla Direzione Sanitaria aziendale, diretta da Antonino Rapisarda, con la Direzione del Distretto sanitario di Caltagirone, guidata da Angela Fiumara, e l’Uos Pta e Poliambulatorio del Distretto di Caltagirone, diretta da Giovanni Guerrera. Tutti i locali del nuovo Poliambulatorio sono stati sottoposti ad interventi di manutenzione edile in modo da adeguarli alle previsioni strutturali e igieniche disposte per i Servizi sanitari. Sono state abbattute le barriere architettoniche e migliorati gli standard di accoglienza. La progettazione dei lavori del nuovo Poliambulatorio è stata curata dall’Uoc Ufficio Tecnico, diretto da Francesco Alparone (progettista, Carlo Musumeci; Rup, Antonino Montemagno; direttore dei lavori, Mario Favara).