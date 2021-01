Ritorna anche a Catania gli agrumi di "Campagna amica"

Saranno gli agrumi i protagonista dei mercati di Campagna Amica che si terranno domani, sabato 30 gennaio, in tutta la Sicilia. In particolare, in quelli di Ragusa, Catania ed Enna ci saranno focus sulla biodiversità, consigli utili su ricette a base di agrumi e tanti suggerimenti per utilizzare al meglio i preziosi frutti dell'Isola. "Oltre a rafforzare il sistema immunitario - ricorda Coldiretti Sicilia - gli agrumi ricchi di vitamina C e sali minerali, hanno proprietà anticancro che aiutano a contrastarne alcuni tipi che possono interessare pelle, polmoni, seno, stomaco e colon. Le arance sono anche ricche di carotenoidi che contribuiscono a proteggere gli occhi e la vista".