Arance siciliane troppo piccole a causa della siccità, Lombardo (MpA): "Doniamole ad ucraini e palestinesi"

"Sos agrumicultura. Nei giorni scorsi e fino a ieri ho incontrato gruppi di agrumicultori di Palagonia, Ramacca, Paternò, Adrano, Biancavilla, Scordia. Vi è una grande emergenza da affrontare: la carenza di piogge ha determinato la produzione di arance di piccolo e piccolissimo calibro che spesso toccano la percentuale del 50%. Decine di migliaia di siciliani vivono di agrumicoltura nelle province di Catania, Siracusa, Agrigento. Occorre supportare con adeguate risorse l’industria dei succhi e i produttori". Lo dichiara il fondatore del Mpa ed ex presidente della Regione Raffaele Lombardo. "Si può riprodurre la formula della solidarietà a popoli in grave difficoltà. Allora - aggiunge l'ex presidente della Regione - durante la mia presidenza, si donò agli haitiani, oggi agli ucraini e al popolo palestinese. Sono certo che il Presidente della Regione in primis, gli assessori all’Agricoltura e all’Economia e il Presidente dell’Assemblea sapranno affrontare l’emergenza".