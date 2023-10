L'arcivescovo Luigi Renna: "La situazione strutturale degli istituti scolastici è disastrosa"

"E' vero, i comuni, la Regione non hanno bilanci floridi. Ma le risorse pubbliche, per poche che siano, devono servire anzitutto all'essenziale: la politica che vuole creare semplicemente una clientela di voti si ferma ai progetti, ma quella che guarda al bene comune è un'altra cosa, e provvede a realizzare le strutture, a sostenere ciò che dura o può essere veramente utile alla collettività". L'arcivescovo di Catania, Luigi Renna, si rivolge alla politica durante il Convegno nazionale sulla dispersione scolastica promosso dal Comitato Centenario don Milani. Chiede un maggiore impegno a favore di servizi essenziali come la scuola e pone alcune domande: "Come pretendiamo di tenere gli studenti a scuola anche di pomeriggio, se i nostri istituti non hanno le mense e non hanno le palestre agibili? Come facciamo a pensare progetti bellissimi in strutture che non esistono o sono fatiscenti?".

"Quando, dopo essere stato nominato arcivescovo di Catania, sono andato a votare per la prima volta nella mia nuova città - ha detto in occasione del Convegno nazionale sulla dispersione scolastica promosso dal Comitato Centenario don Milani - il seggio elettorale si trovava in una scuola in pessime condizioni strutturali. Quel giorno ho pensato: 'Se fossi papà, mio figlio non lo manderei in questo istituto'. Mi chiedo: come si può amare la bellezza, come si può leggere L'Infinito di Leopardi davanti a una situazione strutturale di decadenza della maggioranza delle scuole del territorio? Diciamolo francamente: la situazione strutturale degli istituti scolastici è disastrosa".

E' la politica che, a questo punto, conclude Renna, "viene chiamata in causa. Una politica che negli ultimi anni a Catania è stata molto sofferente. Ma io ho fiducia che si possa riprendere. Ricordiamolo: sortirne tutti insieme è la politica. Solo con questa motivazione potremo contrastare realisticamente e creativamente la poverta' educativa che frena la nostra Catania e le tante periferie del nostro Paese".