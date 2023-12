L’arcivescovo Renna incontra i dirigenti scolastici per gli auguri di Natale

Sono stati numerosi i dirigenti scolastici che hanno accolto l'invito dell'arcivescovo di Catania, mons. Luigi Renna, a un dialogo in comune e a uno scambio di auguri in Arcivescovado. L'incontro, coordinato dal direttore della Pastorale Scolastica, prof. Marco Pappalardo, si è aperto con un saluto espresso dalla preside Tiziana Palmieri, che ha ringraziato l'arcivescovo per la sua particolare attenzione al mondo della scuola e ai giovani che si è manifestata nella visita a molti istituti scolastici, e nella promozione di inziative educative, fra cui l'associazione "Amici di Rossomalpelo".

Monsignor Renna ha evidenziato l’importanza della scuola come luogo di educazione e la sua volontà di spogliarsi da quella solennità tipica di un arcivescovo per vestire invece gli abiti semplici di una persona che parla con altre con il comune obiettivo di guidare i giovani studenti al senso civico, al rispetto della legalità e al rispetto dell’ambiente per la salvaguardia del creato. L’arcivescovo ha ribadito il suo desiderio di essere vicino alle scuole visitandole ogni giovedì. Il suo interesse si rivolge in particolare verso le scuole di frontiera, situate nei quartieri a rischio soprattutto perché lì la dispersione scolastica è maggiore e quindi gli studenti necessitano di maggiore attenzione. Infine ha invitato tutti i dirigenti scolastici presenti a collaborare insieme per il raggiungimento di questi obiettivi nel territorio. Non ha mancato di evidenziare il suo rammarico per il probabile accorpamento di alcune scuole del territorio le quali perderebbero la loro identità. L'arcivescovo ha ribadito la sua volontà di scrivere alle autorità regionali competenti per esprimere le sue preoccupazioni legate a questi accorpamenti. L'incontro si è concluso con la lettura di un brano della Genesi e con la preghiera collettiva per affidare a Dio le opere e le scelte educative e morali dei dirigenti scolastici, “affinché siano benedizione per questa terra e per questa società”.