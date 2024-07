Arcivescovo Renna: "Vita democratica non lasci indietro nessuno"

“Vogliamo affrontare il tempo della responsabilità che ci attende per fare si’ che la vita democratica cresca nel nostro Paese, i segnali dell’astensionismo alle elezioni in Italia e in altri Paesi non sono confortanti. Vogliamo impegnarci perché la vita democratica non lasci indietro nessuno”. Lo ha sottolineato l'arcivescovo di Catania, Luigi Renna, presidente del Comitato organizzatore delle Settimane Sociali, parlando ai cattolici in Italia, a conclusione dei lavori a Trieste alla presenza del Papa.