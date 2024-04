Quinto municipio, avviata una raccolta firme per chiedere un'area cani

Su richiesta di alcuni residenti del quinto municipio, è iniziata una raccolta firme per promuovere la realizzazione di un’area di sgambamento per cani. Ne da notizia Mirko Giacone, membro del circolo del quinto municipio del PD. Una possibile zona è stata individuata in via Generale Ameglio, nei pressi dell'isola ecologica, oggi chiusa ed in stato di abbandono. Alcuni privati avrebbero già dato disponibilità per realizzare la struttura pubblica, aperta gratuitamente a tutti i cittadini.

"Ringrazio i residenti, possessori di amici a quattro zampe, che ci hanno coinvolto in questa raccolta firme, per richiedere al consiglio del quinto municipio di farsi promotori nella realizzazione di un area sgambamento all’interno della municipalità. Non è possibile - afferma Giacone - che non esistano cassonetti per le deiazioni canine in questa parte della città di Catania e che il servizio di raccolta sia inefficiente. Questo scoraggia gli stessi padroni alla raccolta, in quanto i rifiuti fuoriescono dai pochi cestini presenti. Bisogna implementare il loro numero ed i ritiri giornalieri della spazzatura depositata. Chiediamo quindi che quest'area degradata possa essere bonificata, rendendola così accessibile ai nostri animali domestici che potrebbero giocare liberamente. Avevamo individuato perfino dei cittadini disposti a finanziare la sua realizzazione, ma forse manca la volontà di procedere da parte dell'amministrazione e della municipalità".