Viagrande, una nuova area fitness nel parco comunale “Aniante”

“Iniziati i lavori per la realizzazione dell’area fitness all’interno del parco comunale “Aniante”: l’opera sta sorgendo nella zona a verde situata fra le vie Sergente Coco e Sergenti Sergi, nella parte opposta all’ingresso centrale di piazza Matteotti”. Lo rende noto il sindaco di Viagrande, Francesco Leonardi. “In questi giorni si sta provvedendo alla messa in posa delle sei attrezzature previste e della pavimentazione alveolare. Questa zona - prosegue il sindaco di Viagrande- nasce con la precisa intenzione di consentire la pratica dell’attività fisica sportiva a giovani e anziani: in tal senso sono state acquistate attrezzature diversificate al fine di assecondare le differenti esigenze. Si concreterà così a giorni la prima area fitness all’aperto che farà da apripista alle sei postazioni che saranno realizzate nell’ambito del progetto di rifacimento del polisportivo F. Russo. L’intervento è stato compiuto in adesione al progetto approvato nell’ambito del bilancio partecipativo 2021, per un costo complessivo di circa 18mila euro e si aggiunge alla realizzazione del parco inclusivo e al ripristino della fontana artistica, opere portate a termine in entrambi i casi con il supporto di partner privati; recentemente, inoltre, il parco Aniante è stato interessato dai lavori per la realizzazione di recinzioni, scale di collegamento e pavimentazione, portate a termine con i cantieri di lavori finanziati dalla Regione Siciliana, Assessorato regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro. A breve - conclude Leonardi - avremo novità definitive sulla realizzazione dell’anfiteatro, per complessivi mille posti a sedere, finanziato dall’assessorato regionale delle Infrastrutture e della Mobilità con un importo di quasi 500mila euro” conclude Leonardi.