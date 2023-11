Area pedonale di piazza Federico di Svevia, le proposte di Fiepet Confesercenti

In vista della pedonalizzazione di piazza Federico II di Svevia, Fiepet Confesercenti Catania ha formulato una serie di proposte con l'obiettivo di avviare un confronto costruttivo con l’amministrazione comunale. Lunedì 30 ottobre si è svolto un incontro con i commercianti della zona e martedì 31 un sopralluogo della terza commissione consiliare. Presenti il direttore di Confesercenti Catania Francesco Costantino e il Presidente della Fiepet Catania, Andrea Finocchiaro. Arriva proprio da quest'ultimi un progetto-relazione sulla proposta di Palazzo degli Elefanti.

Tre i punti toccati nella relazione esposta da Costantino e Finocchiaro. Si parte dal malessere dei titolari degli esercizi commerciali, per poi passare al caldo tema della sicurezza e infine a quello sul decoro e sulla pulizia della Piazza. Dal confronto con i commercianti "è emerso come gli esercenti siano ben propensi a rivalutare Piazza Federico II di Svevia, ma soltanto se alla base vi siano azioni operative che tutelino il loro lavoro e la loro vita".

"Prima fra tutte bisogna identificare e creare delle aree di parcheggio adiacenti che possano supportare la creazione della nuova zona pedonale. Bisogna anche fornire - spiega il Presidente della Fiepet Confesercenti Catania Andrea Finocchiaro - un adeguato servizio navetta notturno che possa accompagnare le persone dai parcheggi alle zone del centro storico (identificando delle fermate dedicate di raccolta e scarico passeggeri) e viceversa. I ristoratori, per incentivare questa procedura, sono anche disposti a rimborsare il prezzo del parcheggio ai clienti del proprio locale. La chiusura di Piazza Federico II di Svevia deve avvenire solo dalle 20 alle 6, con la rimozione coatta delle auto presenti; questo per non inficiare i commercianti delle altre categorie che vivono il commercio nelle ore mattutine".

Tema scottante di piazza Federico II di Svevia è la questione sicurezza. "Si chiedono dei presidi di vigilanza che controllino la zona per evitare furti e in particolar modo passaggi di motorini sulla piazza del castello, che avvengono molto frequentemente rischiando di investire persone e bambini. Non basta avere solo i presidi di video sorveglianza che sono utilissimi - aggiunge Finocchiaro - ma nel caso del passaggio dei motorini, tali dispositivi vengono raggirati mettendo delle coperture sulle targhe in modo da non essere identificati. Dunque, avere dei presidi di vigilanza fissa è importantissimo ed essenziale".

Questione da risolvere è anche quella del servizio di pulizia e smaltimento rifiuti. "Non avendo dove mettere le pattumiere della differenziata, che non vengono per giunta nemmeno svuotati regolarmente, troviamo una zona degradata, invivibile e sporca, che non dà una buona visibilità alla città di Catania", spiega il Presidente della Fiepet Confesercenti Catania. Per quanto riguarda i rifiuti, la proposta della Fiepet è quella di identificare delle aree apposite dove mettere dei cassonetti della raccolta differenziata protette da una rete di protezione chiusa con un lucchetto, la cui chiave dovrà essere in possesso solo dei proprietari delle attività commerciali e dei residenti, in modo da poter concentrare i rifiuti tutti in un unico posto e che dovranno essere regolarmente svuotati, in particolare nei fine settimana due volte al giorno (alle 17 e alle 6).

Ed ancora: aumentare e monitorare i fustelli della differenziata in diverse aree della piazza e che siano svuotati frequentemente; impiegare degli agenti o volontari delle guardie ambientali in borghese che verbalizzino i trasgressori che deturpano o gettano immondizia nella piazza e nelle aree adiacenti; ridare decoro alle aiuole. "Staremo vicini ai commercianti della zona. Catania deve rinascere - concludono il direttore Costantino e il Presidente Finocchiaro - e su questo siamo tutti d'accordo, ma senza un progetto valido ed efficiente si rischia soltanto di penalizzare chi ogni giorno cerca di portare un pezzo di pane a casa. La nostra proposta è la chiave di volta per una zona che ha bisogno di risorgere, ma senza mettere a repentaglio la vita di nessuno".