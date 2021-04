Aveva impiantato un'area ristoro sulla Catania-Gela: denunciato ambulante

I carabinieri della stazione di Vizzini hanno denunciato un 63enne del posto, ritenuto responsabile di costruzione abusiva e di esercizio di attività commerciale su area privata in assenza di autorizzazione. I militari, a seguito di un controllo eseguito all’interno di un’area agricola privata di proprietà di terzi, ubicata resso il chilometro 38 della strada statale 514 Catania – Gela, hanno accertato come l’interessato avesse provveduto, senza concessione, a livellare il terreno con successiva posa di un manto di asfalto. Sull’area realizzata, ha posizionato inoltre un Fiat Iveco, attrezzato per la vendita di alimenti e bevande e un Mercedes Benz, predisposto per la consumazione ai tavoli, esercitando di fatto, senza alcuna autorizzazione, attività di vendita di cibi e bevande in forma statica e non itinerante, per come la ditta, di cui l’uomo è il legale rappresentante, era stata autorizzata. L’intera area è stata posta sotto sequestro.