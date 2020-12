Area verde in via della Primula, il consigliere Cardello chiede di riqualificarla

Un’area verde da recuperare e dotare di giochi per bambini nel rione Carrubba a Catania. Il consigliere di “Italia Viva” del II municipio di Catania Andrea Cardello chiede all'amministrazione comunale gli interventi di manutenzione straordinaria necessari per il piccolo polmone verde di via della Primula. “Parliamo di una zona abbandonata da anni dove oggi c’è solo una piccola transenna per segnalare una buca. Tutt’intorno, erbacce, panchine danneggiate e rifiuti che si inquadrano in un progetto di riqualificazione che, di fatto, non c’è mai stato. Oggi i residenti della zona chiedono la fine di tutto questo e, al suo posto, un piccolo spazio dove i bambini possono giocare o andare in bicicletta senza il rischio di essere investiti dalle auto”. Nell’area del rione Carrubba oltre alla cura del verde, c'è una questione di tipo strutturale mai presa realmente in considerazione dall'amministrazione comunale. “ I pali della luce sono danneggiati, non c’è più nemmeno la piccola fontana e quando piove si rischia di fare brutte cadute- incalza Cardello- l’area fu inaugurata nel 2004 e doveva essere un fiore all’occhiello di questo quartiere. Speranze andate in fumo a causa del disinteresse delle istituzioni”.