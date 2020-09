Armato di pistola seminava il panico tra i negozianti, arrestato rapinatore seriale

Lo scorso 3 settembre, la polizia su delega della Procura di Catania, ha dato esecuzione ad una ordinanza di arresto nei confronti di Antonio Faro 34enne, pregiudicato, in atto detenuto per altra causa, ritenuto responsabile di più rapine e di un tentativo di rapina, commesse con l’utilizzo di un’arma, in un brevissimo arco temporale l’una dall’altra, in alcune attività commerciali del capoluogo. Grazie alle indagini condotte dalla squadra mobile – squadra antirapine che hanno permesso di acquisire gravi elementi indiziari nei confronti di Faro, ritenuto un rapinatore seriale, sono state ricostruite le ultime rapine messe a segno in pochi giorni.

Le indagini sono scaturite da un episodio di rapina avvenuto in data 13 agosto 2020 per mano di un uomo che, con un casco da motociclista e una mascherina chirurgica, ha puntato la pistola al titolare dell’esercizio commerciale, facendosi consegnare l’incasso custodito nel registratore di cassa. Prima di fuggire, il rapinatore ha puntato l’arma contro un avventore, che in quel momento stava facendo ingresso all’interno e gli ha esploso contro un colpo di pistola, poi rivelatasi a salve. L’analisi dei sistemi di video-sorveglianza dell’esercizio commerciale in cui è avvenuta la rapina, nonché quelli presenti lungo le vie di fuga del rapinatore, hanno consentito di acquisire elementi indiziari, in specie in ordine ai connotati fisici dell’uomo, che si sono rivelati determinanti per l’identificazione di Faro quale autore del fatto.

Qualche giorno dopo, precisamente in data 21 agosto 2020, un uomo dai medesimi connotati fisici e con identico modus operandi ha commesso una rapina in una farmacia del centro cittadino. Anche in questa occasione, il rapinatore ha esploso un colpo di arma di pistola, anch’essa a salve, davanti al farmacista che gli aveva consegnato l’incasso, confermando che in entrambi gli episodi delittuosi il soggetto era lo stesso. Analogamente, in data 25 agosto 2020, Faro si è reso responsabile di un tentativo di rapina all’interno di un supermercato dove ha minacciato con la stessa pistola i clienti presenti ed ha esploso un colpo in aria per ottenere la consegna del denaro contenuto nelle casse. La prontezza dei dipendenti dell’esercizio commerciale, che in modo del tutto inatteso dall’autore del fatto, sono riusciti a guadagnare l’uscita del supermercato, non prima di aver bloccato le casse, ha modificato i piani del rapinatore che non ha portato a termine il colpo. Gli elementi acquisiti nel corso delle indagini hanno permesso alla squadra antirapine della squadra mobile di arrestare Faro in occasione dell’ennesima episodio commesso in data 31 agosto 2020 in pregiudizio di una farmacia del centro del capoluogo etneo.

Nella circostanza, l’autore non ha esitato a sottrarsi all’arresto da parte degli agenti della squadra mobile che lo hanno bloccato e disarmato al termine di un lungo inseguimento svoltosi nel centro storico della città.