Armi e droga in casa di un 19enne: sequestrati 3 chili di hashish, amnesia ed una pistola rubata

I carabinieri della squadra Lupi del nucleo investigativo etneo hanno arrestato un catanese 19enne, accusato di detenzione illegale di arma comune da sparo e munizioni, ricettazione aggravata e detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. In via Dei Calici, in zona San Giorgio, un militare ben informato aveva individuato un giovane spacciatore che, si supponeva potesse detenere una notevole quantità di droga. Dopo un primo servizio di osservazione per valutare la presenza di vedette o sistemi di videosorveglianza, i carabinieri hanno fatto accesso allo stabile in cui operava, ma in quel momento il sospettato non si trova all’interno dell’appartamento. Ne è seguita un’attesa, ben presto ripagata dall’arrivo del giovane che, ha cominciato ad ansimare, facendo così presagire ai militari d’aver fatto centro. Infatti, prima d’iniziare la perquisizione domiciliare, i Lupi hanno invitato il giovane a collaborare con loro qualora fosse stato in possesso di sostanze stupefacenti.

Ed in effetti, dopo un primo momento d’indecisione e realizzata l’ineluttabilità dei fatti che sarebbero a breve accaduti, il 19enne ha tirato fuori da un armadio una borsa dalla quale i militari hanno poi estratto circa 3 chili di hashish suddivisi in panetti da circa 100 grammi cadauno, circa 120 grammi di marijuana del tipo “amnesia”, una bilancia di precisione, l’immancabile materiale per il confezionamento delle dosi ed una macchina per realizzare il sottovuoto nelle confezioni. Il ragazzo pensava così di aver dato ampia dimostrazione della propria collaborazione ma, quando i Lupi lo hanno informato che avrebbero comunque ultimato la perquisizione, prima ancora che potessero iniziare le operazioni ha confidato loro di essere in possesso anche di una pistola, indicandogli il luogo in cui era nascosta. La pistola in particolare, si tratta di una Beretta cal. 7,65 pronta a far fuoco con caricatore inserito contenente 7 cartucce, recava ancora la matricola che, successivamente, ha consentito ai militari di verificare che l’arma era stata rubata a San Michele di Ganzaria nel settembre del 2019. L’arrestato, espletate le formalità di rito, è stato associato al carcere catanese di Piazza Lanza in attesa delle determinazioni dell’autorità giudiziaria.