Aveva armi e droga in casa, arrestato un minorenne

La polizia ha arrestato un minorenne per spaccio di cocaina e marijuana e detenzione illegale di due pistole con matricola abrasa. Durante un controllo in zona via Plebiscito gli agenti della catturandi e dei "Falchi" hanno rinvenuto, nella casa dove si trovava il ragazzo, una pistola semiautomatica Beretta, calibro 7,65 nascosta sotto una tegola e una busta termosaldata con 17 grammi di cocaina. Nel prosieguo della perquisizione gli agenti hanno trovato anche una rivoltella marca BBM - modello Olimpyc, nonché altre 4 buste in plastica trasparente termo sigillata con dentro della marijuana.