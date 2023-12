Nascondevano tre pistole da guerra e 90 munizioni nella villetta a mare, arrestati otto giovani

Operazione dei carabinieri, ieri sera al villaggio Ippocampo di mare. A condurre il blitz i militari del nucleo investigativo con i colleghi della compagnia di Fontanarossa. I militari, nell’ambito della loro incessante azione di contrasto al fenomeno della circolazione di armi e munizioni clandestine, hanno attenzionato una villetta sospetta.

Nel corso dei servizi di osservazione svolti nella zona di villeggiatura, i carabinieri sono stati insospettiti dalla presenza di alcuni giovani all’interno di una abitazione che, da accertamenti, risultava essere una dimora estiva, disabitata dunque durante il periodo invernale. Da questo particolare sono partite le indagini, che hanno portato all’operazione conclusasi con l’arresto di 8 giovani. Degli 8 arrestati, 7 sono pregiudicati di età compresa tra i 21 e i 31anni. Tra loro anche un diciassettenne incensurato. Tutti i fermati sono catanesi e ritenuti vicini al clan mafioso dei “Cursoti Milanesi”.

Gli arrestati dovranno rispondere di detenzione di armi clandestine da guerra e da sparo, ricettazione e detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. L'attività investigativa dei carabinieri ha portato a scoprire che, all’interno di quella villetta, di proprietà del nonno di uno dei giovani, erano nascoste armi e munizioni. Ieri sera militari hanno fatto irruzione nella villetta bloccando due giovani nel cortile. Gli altri 6 giovani, che si trovavano nel soggiorno al piano terra dello stabile, sono scappati lungo una scala interna che conduceva al terrazzino al piano superiore. Dal terrazzino i fuggitivi hanno lanciato un sacco di plastica con dentro tre pistole e 60 proiettili. Intanto, i sei giovani, non avendo altra via di scampo, sono stati raggiunti sul terrazzino, dove sono stati bloccati e perquisiti.

A quel punto, i militari hanno passato al setaccio l’intera abitazione trovando altre 30 cartucce di vario calibro e alcune dosi di marijuana. Per gli otto giovani si sono aperte le porte del carcere. Per il minorenne l’autorità giudiziaria dei minori ha convalidato l’arresto e disposto la custodia cautelare in un carcere minorile.