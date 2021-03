Fucile con matricola abrasa e munizioni nascoste in casa: meccanico in manette

Nascondeva l'arma nella sua officina: sarà passata al vaglio dei Ris di Messina per verificare il suo utilizzo in eventuali episodi criminosi

I carabinieri della stazione di Caltagirone, coadiuvati dai colleghi dello squadrone eliportato Cacciatori “Sicilia”, hanno arrestato il 48enne Giovanni Sparacino con l'accusa di detenzione di arma clandestina, ricettazione e detenzione illegale di munizioni.

Nell’ambito di una battuta eseguita nelle aree rurali della frazione di Granieri, i militari hanno avuto accesso alla proprietà dell’uomo, dove si trova, oltre all’abitazione, anche un capannone adibito ad officina meccanica. In quest'ultima sono stati rinvenuti e sequestrati: 1 fucile calibro 12 marca E. Rizzini, con la matricola abrasa e 98 munizioni del medesimo calibro illegalmente detenute. L’arma, nei prossimi giorni, sarà inviata agli esperti del Ris di Messina per essere sottoposta a specifici esami che potrebbero stabilirne la provenienza e l’eventuale utilizzo

in precedenti episodi criminosi. L’arrestato, in attesa delle determinazioni dell’autorità giudiziaria si trova agli arresti domiciliari.