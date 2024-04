Kalashnikov, mitragliatrici e il "mostro" sovietico: l'arsenale del clan Arena "pronto" alla guerra

Non solo un florido traffico di sostanze stupefacenti in due piazze di spaccio in viale Moncada. Durante le indagini che hanno portato al blitz nell’ambito dell’operazione “Terzo Capitolo”, emerge anche una imponente disponibilità nelle mani del clan Arena di armi da fuoco, incluse quelle di tipo militare.

Come descritto dal Gip nell’ordinanza, quello delle armi rappresenta un aspetto di fondamentale importanza per il gruppo criminale, quasi pari a quello dello spaccio di stupefacenti, con una chiara consapevolezza collettiva e un impegno condiviso nella loro gestione. Le armi non sono viste come proprietà individuale, ma come strumenti al servizio degli scopi comuni del gruppo.

Le conversazioni intercettate rivelerebbero come i membri del gruppo avessero accesso ad armi da fuoco avanzate, inclusi fucili mitragliatori kalashnikov (AK-47) e pistole mitragliatrici Skorpion. Intercettazioni che, insieme ai sequestri di armi effettuati dalle forze dell’ordine, indicherebbero non solo la disponibilità di armi da parte del gruppo criminale, ma anche la loro familiarità e la propensione al loro utilizzo. L’effettivo possesso di armi avanzate, inclusi fucili mitragliatori, e la discussione sul loro uso in contesti violenti, evidenziano la capacità del gruppo di voler esercita violenza e intimidazione per il controllo del territorio, dissuadendo eventuali "invasori".

La figura di Marco Turchetti

Anche in questo caso Marco Turchetti risulta essere una figura centrale nell’organizzazione. Le intercettazioni rivelerebbero, infatti, il suo coinvolgimento diretto nella gestione e nell’occultamento di armi da fuoco, come il kalashnikov. Turchetti discute apertamente di acquisti, possesso e uso delle armi, dimostrando familiarità e competenza.

In una conversazione con la sua fidanzata, fa una confidenza sul fatto che le armi erano nascoste o “murate” all’interno di una struttura nel quartiere, attraverso lavori edili. Confidenza che troverebbe conferma il giorno della scarcerazione del padre Rosario, il 27 maggio 2022, quando Turchetti discute con lui su alcuni lavori edili fatti, proprio per nascondere le armi, menzionando l’uso di pepe per ingannare eventuali cani antidroga e in tal modo ricevendo il plauso del padre, il quale suggeriva di utilizzare anche peperoncino.

Il "mostro" sovietico

Turchetti discuteva con la sua fidanzata anche delle sue relazioni con gli altri membri della criminalità organizzata, esprimendo il suo desiderio di operare in modo indipendente. Se necessario, infatti, avrebbe potuto armare dieci ragazzi per difendere il suo territorio e avrebbe usato la violenza per proteggere il suo quartiere, dimostrando la sua disponibilità ad utilizzare armi da fuoco e di essere in grado di mobilitare persone per la sua causa. Dialoghi quelli intercettati dalla polizia che rivelano la complessità delle dinamiche interne al clan, mostrando le tensioni e le alleanze tra diversi gruppi e individui.

Sempre in un'altra intercettazione telefonica e sempre con protagonista Turchetti, Domenico Querulo discute con lui dell’acquisto di un’arma da fuoco di origine sovietica. Querulo sottolinea l’importanza di garantire la disponibilità dei colpi per l’arma, definendola un “mostro” sovietico.

Atti di violenza ed esercitazioni

L’analisi complessiva del materiale informativo raccolto evidenzia così una realtà in cui un gruppo organizzato disponeva di armi e le utilizzava per addestramento, pianificare atti di violenza e adottando strategie sofisticate per nascondere e ingannare le forze dell’ordine. Ed oltre alla disponibilità, le discussioni intercettate durante le indagini mostrano come i membri del gruppo si fossero esercitati in preparazione e volontà di utilizzarle qualora fosse stato necessario.

Cataniatoday è anche su Whatsapp. Clicca qui per seguire il nostro canale