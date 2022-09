Nascondeva in casa un piccolo arsenale, denunciato un 58enne di Mascalucia

I carabinieri di Mascalucia hanno denunciato un 58enne del posto per il reato di detenzione illegale di armi e munizioni. Durante un'attività di controllo, i militari hanno organizzato una serie di ispezioni presso varie abitazioni del territorio, tra cui quella dell’uomo, trovato in possesso di un vero e proprio arsenale. Oltre una cinquantina tra pistole e fucili e numerosi proiettili di vario calibro, erano in parte custodite all’interno di una cassaforte ed in parte in contenitori. I carabinieri hanno dovuto procedere ad una vera e propria catalogazione dell’armamentario per poter distinguere ciò che era legalmente detenuto, da quello che invece era conservato senza specifica autorizzazione. Si è quindi accertato, quindi, il possesso illecito di 3 rivoltelle di vario calibro (tipo Lefaucheux, clone di Smith & Wesson Top Break, prodotta dalla Trocaola & C. di Eibar, marchi di prova di Eibar di produzione belga) mancanti di alcune parti, una pistola lanciarazzi, minuteria varia per armi da fuoco corte e lunghe, una granata con dispositivo di innesco, una cartucciera per mitragliatrice pesante, lastrine di alimentazione per armi lunghe da guerra e 10 cartucce da guerre 8mm Mauser. E’ stata inoltre rinvenuta una vera e propria riserva di munizioni illegale, costituita da cartucce commerciali cal. 9mm Mauser con proiettile a punta cava ed altri proiettili di vario calibro per armi lunghe e corte per un numero complessivo di 702 cartucce. Tutte le armi sono state poste sotto sequestro.