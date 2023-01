Armi nascoste dentro un'auto parcheggiata al Villaggio Santa Maria Goretti

Nei giorni scorsi, la polizia ha arrestato C. V., 34 anni, per detenzione illegale di armi da sparo. Nel corso delle ordinarie e periodiche attività finalizzate a contenere e reprimere il fenomeno dell’illecita detenzione di armi, si è appreso che all’interno di una determinata autovettura potevano essere state nascoste delle armi da fuoco. Per tale ragione, personale della squadra mobile e della Questura di Catania hanno effettuato una serie di approfondimenti che hanno consentito l’individuazione del mezzo che era parcheggiato in una zona nei pressi del Villaggio Santa Maria Goretti.

Successivamente, sono stati effettuati ulteriori accertamenti che hanno permesso di individuare e contattare l’uomo che, di fatto, aveva la materiale disponibilità della vettura. All’interno del bagagliaio dell’auto, sono stati rinvenuti un fucile a pompa risultato provento di furto, una pistola semiautomatica cal. 9, una carabina ad aria compressa e munizionamento di vario calibro.

Detto materiale, con l’l'aiuto della polizia scientifica, è stato messo in sicurezza e sottoposto a sequestro. L'uomo è stato arrestato e, dopo le formalità di rito, su disposizione dell’Autorità giudiziaria, è stato associato alla Casa Circondariale di Catania, piazza Lanza.