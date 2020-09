Scoperti dalla polizia due topi d'appartamento che avevano forzato un cancello

La scorsa notte la polizia ha arrestato due cittadini marocchini pluripregiudicati entrambi 37enni: Adil Rigat e Yassin El Moussaife. Sono accusati di furto aggravato in concorso e di reati contro il patrimonio nonché indagati per il reato di possesso ingiustificato di chiavi alterate e grimaldelli. Le volanti sono intervenute subito dopo la chiamata arrivata al 112NUE con la quale è stata segnalata la presenza di due soggetti intenti ad armeggiare vicino ad un cancello nei pressi di un’abitazione.

Giunti sul posto, gli operatori sono riusciti a bloccare i due uomini perfettamente corrispondenti alle descrizioni fornite via radio e hanno proceduto alla loro perquisizione trovandoli in possesso di alcuni arnesi utilizzati per lo scasso, delle chiavi, un telecomando per cancello automatico, nonché dei sopammobili in argento; un altro equipaggio inviato sul luogo ha appurato che un cancello automatico era stato forzato e le saracinesche di alcuni garage danneggiate ed aperte. Per tale motivo si è proceduto a contattare un condomino che riconoscendo alcuni oggetti di sua proprietà ha confermato di aver subito il furto; l’uomo che ha successivamente ha formalizzato la denuncia presso la questura

Del fatto è stato informato il pm di turno che ha convalidato l’arresto disponendo per entrambi l’immediata liberazione. Nello specifico, però El Moussaife è stato trattenuto per accertamenti relativi alla sua posizione sul territorio nazionale in quanto a suo carico, nel mese scorso, era stato emesso un decreto di espulsione.