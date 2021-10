Ladri maldestri tentano di rubare una borsa ma cadono con lo scooter: arrestati

Sono stati arrestati per furto aggravato in concorso. Si tratta di due pregiudicati catanesi di 47 e 57 anni e sono stati beccati dai carabinieri della compagnia di Gravina. Si tratta di due ladri maldestri: infatti aveva tentato un colpo nel parcheggio di un noto centro commerciale di Tremestieri Etneo, a bordo del loro scooter.

Avevano avvicinato l'auto di una donna che stava caricando la spesa in auta, una 64enne di Mascalucia, e uno dei due si è offerto di prendere il carrello mentre il complice attendeva a bordo di uno scooter Honda SH con la targa coperta da una busta di colore scuro. Atteso il momento giusto ha fulmineamente aperto lo sportello dell’auto prendendo la borsa ma il ladro è caduto goffamente a terra più d’una volta nel tentativo di salire a bordo del motociclo in movimento, perdendo la presa sulla borsa che è stata pertanto recuperata dalla legittima proprietaria.

I militari hanno visionato i filmati dell’impianto di videosorveglianza del centro commerciale, scoprendo che i due malviventi erano stati inquadrati dall’obiettivo di una telecamera che ha così filmato la targa che avevano successivamente nascosto. Soltanto alcuni giorni fa, però, proprio quello scooter ed il suo conducente erano stati controllati dai carabinieri in una via del centro di Catania ed i militari, pertanto, si sono recati in via Delle Formiche presso l’abitazione di quest’ultimo che è stato trovato in compagnia del complice. Inoltre i militari hanno trovato all’interno dell’abitazione anche gli indumenti indossati dai due ed il casco calzato dal conducente durante il tentativo di rapina.