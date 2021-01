Condannato per furti in tutta Italia, arrestato adranita

Si tratta di un 33enne che già si trovava agli arresti domiciliari. Nel corso degli anni ha fatto "colpi" in tutto lo Stivale

I carabinieri hanno arrestato il 33enne Giuseppe Restivo, di Adrano, già agli arresti domiciliari, in esecuzione di un ordine per la carcerazione emesso dal tribunale di Catania. L’uomo, è stato condannato dai giudici ad 1 anno e 8 mesi di reclusione (pena residua) per furto aggravato e truffa, reati commessi a Padova, Trieste, Udine, Pisa e Arezzo dal 2006 al 2019. L’arrestato, assolte le formalità di rito, è stato rinchiuso nel carcere di Caltagirone.