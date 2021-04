Anziano ucciso a Torino, fermato un 50enne pregiudicato di Paternò

E' stato bloccato nella notte, l'uomo ritenuto l'assassino di Vincenzo Rossi, il 91enne ucciso ieri a coltellate nel suo appartamento di via Tripoli a Torino. Si tratta di Salvatore Strano, un 50enne pluripregiudicato di Paternò, che conosceva la vittima da poco e che, proprio come lasciavano intendere le prime ipotesi investigative, veniva aiutato da quest'ultima. Non è chiaro, però, che cosa abbia innescato la sua furia omicida. I carabinieri lo hanno individuato alla stazione di Porta Nuova. Era ancora sporco di sangue. È stato portato al comando provinciale di via Valfrè e successivamente nel carcere delle Vallette. L'uomo, messo alle strette dagli investigatori, ha confessato il delitto nell'interrogatorio davanti al pm Eugenia Ghi.

Le prove che lo hanno incastrato

A incastrarlo sono stati i filmati delle telecamere della tabaccheria vicina al palazzo teatro del delitto, dove l'uomo aveva speso una banconota da 50 euro per acquistare un pacchetto di sigarette. I carabinieri hanno trovato, all’interno dell’appartamento, un'impronta che il reparto investigativo speciale di Parma in poche ore ha potuto attribuire all’indagato, già schedato in banca dati. Inoltre al fermato sono stati sequestrati gli indumenti e le scarpe indossati, visibilmente ancora intrisi del sangue della vittima. In tasca aveva ancora il pacchetto di sigarette comprato poco prima di fronte alla casa della vittima, corrispondente alla marca indicata dal titolare dell’esercizio. Aveva anche un'ulteriore banconota con altre lievi tracce ematiche. Infine, aveva un lieve taglio sul dorso di una mano, verosimilmente frutto della colluttazione con la vittima.