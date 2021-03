Evade dai domiciliari: arrestato due volte nel giro di poche ore

Nella giornata di ieri, il personale dell’Ufficio Prevenzione generale e Soccorso Pubblico ha arrestato per il reato di evasione il cittadino bulgaro 22enne S.K.S. Alle ore 8.30, in via Acquicella Porto, l’equipaggio di una Volante, durante il servizio di controllo del territorio, ha riconosciuto il cittadino bulgaro, a loro noto poiché era stato tratto in arresto due giorni prima per il reato di estorsione e, in quella occasione, posto alla misura degli arresti domiciliari. L’uomo, pertanto, è stato arrestato nuovamente e, su disposizione del magistrato di turno, risottoposto alla misura degli arresti domiciliari. Poche ore dopo, tuttavia, un altro equipaggio di Volante ha nuovamente l’individuo passeggiare nei pressi della sua abitazione. Lo straniero è stato ancora una volta arrestato e trattenuto presso le camere di sicurezza della Questura, in attesa della celebrazione dell'udienza di convalida.