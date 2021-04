Arrestato più volte per evasione: per lui si aprono le porte del carcere

I carabinieri di Misterbianco hanno eseguito il provvedimento nei confronti del 35enne extracomunitario di origini marocchine Said Abouzahid

I carabinieri di Misterbianco, in esecuzione di un’ordinanza di aggravamento della misura cautelare emessa dalla Corte d’Appello di Catania, hanno arrestato il 35enne extracomunitario di origini marocchine Said Abouzahid. L’uomo, che già si trovava agli arresti domiciliari per rapina, violenza privata e furto, reati commessi a Misterbianco nel giugno del 2020, si era reso responsabile di reiterate violazioni delle prescrizioni impostegli dalla misura restrittiva che, compendiate dai carabinieri all’Autorità Giudiziaria, hanno determinato l’emissione del provvedimento a seguito del quale è stato associato al carcere di Barcellona Pozzo di Gotto.