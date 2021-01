Per andare a scommettere evade dai domiciliari, arrestato

I carabinieri della compagnia di Piazza Dante hanno arrestato il 35enne catanese M.D.A accusato di evasione. Era ai domiciliari perché arrestato lo scorso 14 agosto per spaccio di sostanze stupefacenti dagli stessi militari che, stamani, nel corso di un servizio antidroga eseguito nel popoloso quartiere di San Leone, lo hanno riconosciuto e bloccato. L'uomo una volta scoperto si è candidamente giustificato tirando fuori dalla tasca una ricevuta attestante la giocata appena fatta nel vicino centro scommesse di corso Indipendenza. L’arrestato è rimasto agli arresti domiciliari però con l’obbligo di indossare il braccialetto elettronico così come deciso dal giudice in sede di udienza di convalida.