Viale Kennedy: fermato dai carabinieri un latitante che finisce in carcere

I carabinieri hanno arrestato un 32enne catanese. L'uomo era destinatario di un ordine di custodia in carcere per rapina e dallo scorso novembre era latitante. Si trovava nella sua auto in transito lungo il viale Kennedy quando è stato fermato dai militari per un controllo. Avendo assunto un atteggiamento guardingo e nervoso i carabinieri hanno scoperto il motivo della sua concitazione e lo hanno arrestato. Il giovane è stato tradotto nel carcere catanese di Piazza Lanza.