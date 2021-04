Arrestato per maltrattamenti, si aggrava la misura cautelare

Nel pomeriggio di ieri, il personale delle volanti ha provveduto ad eseguire la misura della custodia cautelare in carcere, per aggravamento delle precedente misura degli arresti domiciliari, a carico del cittadino romeno P.I., del 1991. L’uomo, che era stato arrestato poco tempo fa per il reato di maltrattamenti nei confronti della compagna, dopo gli adempimenti di rito è stato accompagnato presso il carcere di piazza Lanza.