Arrestato per spaccio: sconterà la pena in carcere

I carabinieri della tenenza di Misterbianco, in esecuzione di un ordine di carcerazione emesso dalla Procura presso il Tribunale di Palermo, hanno arrestato il 61enne Antonino Palumbo, del posto. L’uomo, che dovrà espiare la pena di 4 anni di reclusione per il resto di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti commesso in Partinico (PA) nel giugno del 2018, è stato associato al carcere di Sciacca.