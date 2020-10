Arrestato scippatore pregiudicato: finisce in carcere

E' finito in carcere il pregiudicato etneo Giuseppe Romeo, di 28 anni, per violazioni della misura dell'affidamento in prova. Era stato arrestato dai Falchi per uno scippo a settembre ed è sospettato di essere l'autore di altri episodi simili. E' stato così prelevato dagli uomini della mobile nell'abitazione dove scontava i domiciliari per reati relativi allo spaccio e condotto in carcere.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.