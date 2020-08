San Giovanni Galermo, arrestato mentre spacciava cocaina

Nel pomeriggio di ieri, poliziotti delle volanti hanno arrestato il pregiudicato 21enne Simone Biazza per spaccio di stupefacenti. Il giovane, sfidando la canicola di questi giorni, si aggirava in una zona del quartiere San Giovanni Galermo: poco prima delle 16, i componenti di una volante lo hanno notato e lo hanno fermato. I sospetti degli agenti sono stati confermati: addosso al giovane sono stati rinvenute ben 89 dosi di cocaina già pronte per lo spaccio e la somma di 160 euro, verosimilmente provento dell’attività di spaccio. Così il giovane è stato condotto in questura già in stato di arresto e adesso si trova ai domiciliari, mentre la droga e la somma di denaro sono state sequestrate e poste a disposizione della autorità giudiziaria.

